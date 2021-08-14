فيروسات تنفسية تستهدف أطفال أمريكا

المصدر: فيلادلفيا - د ب أ

ذكر أطباء أطفال أن فيروسات الجهاز التنفّسي التي عادة ما تنتشر في الخريف بدأت بالظهور في الصيف الحالي، وهو اتجاه مفاجئ قد يكون له تداعيات على فصلي الخريف والشتاء.

وقالت أودري أودوم جون، رئيسة قسم الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى فيلادلفيا للأطفال، إن زملاءها بدأوا بالإشارة الشهر الماضي إلى التدفق الغريب للأطفال المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي وفيروس نظير الإنفلونزا باعتباره حلول «عيد الميلاد في يوليو»، حسب ما أفادت صحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر».

وقال جوناثان ميلر، رئيس قسم الرعاية الأولية في مستشفى «نيمور دو بونت» للأطفال في ولاية ديلاوير، إن الفيروسات «تتدفق حقاً»، إذ ظهرت 127 نتيجة إيجابية لفحص الفيروس المخلوي التنفسي في يوليو، وهو أكبر عدد منذ فبراير 2020.