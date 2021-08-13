بيع "الهروب من مقديشو" لـ 50 دولة

المصدر: يونهاب

تم بيع الحقوق بعرض الفيلم الكوري الجنوبي "الهروب من مقديشو" إلى 50 دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا واليابان، وفقا للشركة المحلية لتوزيع الأفلام أمس الخميس.

وقالت شركة لوتيه انترتينمنت إن موزعين في هونغ كونغ وسنغافورة يعملون على عرض الفيلم في الشهر القادم، بينما لم يحدد موزعون في البلدان الأخرى بعد موعد عرضه بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويستند الفيلم إلى قصة حقيقية حول هروب دبلوماسيين في سفارتي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في العاصمة الصومالية مقديشو خلال الحرب الأهلية في العام 1991، وتم عرض الفيلم بالفعل على الشاشات في أمريكا الشمالية يوم الجمعة الماضي.

وتلقى الفيلم تقييمات إيجابية من المنافذ الإخبارية الأمريكية منذ عرضه في افتتاح مهرجان نيويورك للسينما الآسيوية الـ20.

ووصفت صحيفة هيوستن كرونيكل الأمريكية الفيلم بأنه أحد أفضل الأفلام في الصيف.

وقالت لوتيه انترتينمنت إن الفيلم تم عرضه بشكل محدود في 42 دار سينما في أمريكا الشمالية ولكن دور العرض الأخرى طلبت أيضا عرض الفيلم.

وفي كوريا الجنوبية جذب الفيلم أكثر من 1.9 مليون مشاهد منذ عرضه في يوم 28 يوليو، ليصبح الفيلم الأكثر مشاهدة محليا حتى الآن في هذا العام وفقا للمجلس الكوري للأفلام.

ويعد هذا الرقم أفضل أداء لفيلم كوري في أول أيام عرضه في هذا العام. وقد بلغ عدد المشاهدين للفيلم "الضربة القوية"(Hard Hit) 55 ألف مشاهد في يوم افتتاحه في الشهر الماضي.

وظهر الممثلون كيم يون-سيوك، وجو إن-سونغ، وهيو جون-هو وغيرهم في الفيلم الذي تم تصويره في المغرب وتميز بمناظر طبيعية فريدة من إخراج "ريو سونغ-وان".