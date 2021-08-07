قاتلة فتاة المول بمصر تعترف بالجريمة وتسرد تفاصيل مثيرة

المصدر: البيان

أدلت المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الفتاة المصرية نجلاء نعمة الله سعيد، داخل مول شهير في محافظة البحيرة بمصر باعترافات مثيرة.

وقالت المتهمة، "مقدرتش أنام من يوم الجريمة، روحها طلعت في إيدي".

وكشفت الجهات المختصة أثناء التحقيق في واقعة قتل نجلاء خنقا وطعنا على يد صديقتها "المتهمة الأولى" وشابين، أن المتهمة نفذت الجريمة بغرض السرقة، وحررت النيابة مقطع فيديو مدته 120 ثانية يتضمن ظهور المتهمين أثناء الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت المتهمة الرئيسة والعقل المدبر للجريمة أثناء استجوابها أمام جهات التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في قتل الضحية واللحظات الأخيرة، قائلة: "أنا مش عارفة عملت كده ازاي، كنا عايزين نسرقها وخلاص.. مكنتش أعرف أن الموضوع هيوصل للقتل، مش عارفة أنسى شكلها ومش قادرة أنسى مشهد موتها، مقدرتش أنام من يوم الجريمة.. روحها طلعت في إيدي".

وبعد مرور 48 ساعة، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية لغز جريمة قتل فتاة المول التي عثر على جثتها مقتولة طعنا وخنقا داخل مول شهير بكفر الدوار بالبحيرة، حيث توصل ضباط قطاع الأمن العام، إلى المتهمين بارتكاب الواقعة، وتبين أن المتهمة الرئيسة والعقل المدبر للحادث، هي صديقة للضحية، وأنها استعانت باثنين من أصدقائها "شابان" لقتل الضحية وسرقتها، وتمكن المتهمون من تنفيذ الجريمة وسرقوا هاتف الضحية ومبلغا ماليا. وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

اقرأ أيضا:

تناولت العصير مع صديقتها وقتلتها..مفاجأة صادمة حول جريمة فتاة المول بمصر

مقطع فيديو يقود قوات الأمن المصرية لفك لغز مقتل فتاة داخل مول شهير



تفاصيل صادمة حول جريمة قتل فتاة داخل مول شهير بمصر