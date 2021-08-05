فتاة مقيمة في دبي بين ألمع طلاب العالم

المصدر: إعداد: نهى حوا

تم اختيار الفتاة الهندية بريامفادا ديشموخ (12 عاماً) المقيمة في دبي، كواحدة من ألمع الطلاب في العالم، بناء على نتائج اختبارات للقدرات فوق مستوى الصف الدراسي لما يصل إلى 19 ألف طالب من 84 دولة، من قبل إحدى أهم الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة.

ووفقاً لموقع «إيديكس لايف» المتخصص في التعليم، تلقت الفتاة، وهي طالبة في مدرسة «جيمز مودرن أكاديمي»، أعلى تكريم على أدائها الاستثنائي في اختبار القدرات «سكات»، والذي أجرته كجزء من برنامج مركز جون هوبكنز للبحث عن المواهب الشابة «سي تي أي»، وفقاً لبيان صادر عن الجامعة.

وكانت بريامفادا قد انضمت إلى اختبار «سي تي أي» في إصدار 2019 - 2021، والذي يستخدم اختبارات فوق مستوى الصف الدراسي لتحديد الطلاب المتقدمين من أنحاء العالم وتأمين صورة واضحة عن قدراتهم الأكاديمية.

وقد تأهل 20 % من المشاركين في برنامج البحث عن المواهب «سي تي أي» لجوائز «مراتب الشرف العليا» في تلك الفترة. وكانت بريامفادا في الصف السادس عندما أجرت الاختبار الذي ينقسم إلى شفهي وكمي، وفيما تأهلت في القسم الكمي، كانت نتائجها في الجزء الشفوي بمستوى يتوافق مع الأداء المتقدم للصف العاشر.