«برياني الشوكولاته» يحصد سيلاً من التعليقات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

استوقف فيديو انتشر أخيراً على منصة «يوتيوب» رواد عالم الإنترنت، إذ قدم أحد باعة الشوارع في كراتشي الباكستانية طبق «البرياني بالشوكولاته»، وكان من البديهي أن يحقق المقطع انتشاراً فيروسياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لقي سيلاً من التعليقات وردود الأفعال المدهشة.

ويبدو في الفيديو، وفقاً لما نقل موقع «ريبابليك وورلد» مقدم أحد البرامج التلفزيونية على إحدى المحطات المحلية الباكستانية، وهو يطلب من البائع طبق البرياني بالشوكولاته، ومع أنه يبدي إعجابه بالمذاق لدى تناول أول ملعقة والثانية، إلا أن رواد المواقع كان لهم رأي آخر ظهر في صندوق التعليقات، علماً أن الفيديو حصد ما يزيد على 29,600 مشاهدة.

ويظهر البائع قبل أن يقدم الطبق وهو يسكب كوباً من الشوكولاته فوق الصحن، الذي يستمتع المقدم بتناوله ويبدي إعجابه قائلاً: «إنه لذيذ وحسب، إن لم تقم بتجربته فإنك تفوّت الكثير. أود تقبيل يدي الطاهي على إعداد طبق كهذا». وأضاف: «إن لم تتذوق هذا الطبق فرجاءً تعال وجربه». وعلق أحد الأشخاص بالقول: «يا له من تمثيل يستحق جائزة أوسكار». وكتب آخر يقول ساخراً: «هذا المقدم التلفزيوني كان يبحث عن مكان في طبق البرياني لم تصل إليه الشوكولاته».