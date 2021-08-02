أمواكو بوافو يرسل أعماله الفنية للفضاء

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كُلِّف الفنان الغاني الصاعد أمواكو بوافو، برسم ثلاث لوحات على كبسولة «بلو أوريجين»، لمركبة الإقلاع «نيو شيبارد»، المقرر أن تنطلق في مهمة رحلة ذهاب وعودة في الخريف المقبل.

وأشار موقع «آرتسي نت»، إلى أن البعثة التي تحمل عنوان «سابأوربيتال تربتيك»، تشكل جزءاً من الشراكة بين شركة «بلو أوريجين»، والبرنامج الفني الجديد في شركة «أبليفت إيروسبايس»، الذي يشرف عليه جيل كلارك.

وعلق كلارك على الجانب الفني بالقول: «إن رسومات أمواكو المركبة عن النفس البشرية، تجعله الرؤيوي المثالي للتأمل في معنى ما يجري، وما تبدو الأمور عليه في ما يتعلق بهذه اللحظة التاريخية».

وأضاف جوش هاينز المدير التنفيذي المسؤول للبرنامج، أن الهدف من برنامج «أبليفت» الفني، خلق حوار من خلال جعل الفضاء متاحاً ومرتبطاً بالتجارب البشرية. وقال في بيان: «للفنانين قدرة استثنائية على إثارة منظورات جديدة، وتوضيح مسارات غير مألوفة. وإن عمق قوة لوحات أمواكو، ستضفي جانباً آخر للقوة التي يدفع بها صاروخ (نيو شيبارد)».