41 مليون مشاهدة لزوجين من عصافير القرقف الأزرق

المصدر: إعداد: نهى حوّا

لم يخطر على بال البريطاني المعجب بالحياة البرية، جون تشادويك، أن مقاطع الفيديو التي التقطها لعائلة من عصافير القرقف الأزرق، سوف تجذب 41 مليون زيارة في شهر على موقع «يوتيوب»، حتى كتابة هذه السطور.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، كان هدف الرجل من بث مقاطع الفيديو، أن تشاهد أسرته مراحل نمو الفراخ قبل طيرانها من العش.

وكان الرجل البالغ من العمر 43 عاماً، قد اشترى صندوقاً خاصاً بالطيور، أثناء الإقفال التام، وقام بتثبيته على شجرة صفصاف في الحديقة الخلفية لمنزله في ليستر في مارس، وفي غضون ساعات، انتقل اثنان من عصافير القرقف الأزرق وأقاما عشهما.

أراد جون أن يعرف ما يحدث في الداخل، فقام بصنع فيديو مميز كل يوم، وكان من الممكن مشاهدة أشياء، مثل إطعام الفراخ باليرقات، والاستماع إلى زقزقات العصافير، فزاره في اليوم الأول 100 شخص. ثم وصل عدد المشتركين إلى 100 مشترك، قبل حوالي ثلاثة أيام من طيران الفراخ بعد اكتمال نموها.