41 مليون مشاهدة على يوتيوب لزوجين من عصافير القرقف الأزرق

المصدر: إعداد: نهى حوّا

لم يخطر على بال البريطاني المعجب بالحياة البرية، جون تشادويك، أن مقاطع الفيديو التي التقطها لعائلة من عصافير القرقف الأزرق سوف تجذب 41 مليون زيارة في شهر على موقع "يوتيوب" حتى كتابة هذه السطور.

ووفقاً لموقع "غوود نيوز" الكندي، كان هدف الرجل من بث مقاطع الفيديو أن تشاهد أسرته مراحل نمو الفراخ قبل طيرانها من العش.

وقد أكد تشادويك، وهو مهندس صوت رافق فريق "ايروسميث" و"رينغو ستار" من فرقة البيتلز في إحدى جولاتهم: "لقد وصل الأمر إلى حد الجنون. أردت فقط أن أظهر لجيراني وأصدقائي وأبناء وبنات إخوتي وأخواتي ما ستفعله الطيور".

وكان الرجل البالغ من العمر 43 عاماً، قد اشترى صندوق خاص بالطيور أثناء الاقفال التام، وقام بتثبيته على شجرة صفصاف في الحديقة الخلفية لمنزله في ليسستر في مارس، وفي غضون ساعات انتقل اثنان من عصافير القرقف الأزرق وأقاما عشهما المؤلف من خمس فراخ.

أراد جون أن يعرف ما يحدث في الداخل فقام بصنع فيديو مميز كل يوم، وكان من الممكن مشاهدة أشياء مثل إطعام الفراخ باليرقات والاستماع إلى زقزقات العصافير، فزاره في اليوم الأول 100 شخص. ثم وصل عدد المشتركين الى 100 مشترك قبل حوالي ثلاثة أيام من طيران الفراخ بعد اكتمال نموها.

وقد أمضى تشادويك ثلاثة أشهر يعمل على تحرير ثلاث ساعات في الليلة من اصل 15 ساعة من اللقطات اليومية، قبل أن يعرض في 7 يونو مقطع فيديو نهائي جعله قصيراً قدر الإمكان، أظهر فيه العصفورين يدخلان العش، إلى جانب تفقيس البيض ونمو الكتاكيت، فوصل العدد إلى مليوني شخص في نهاية الأسبوع الأول، قبل أن يصل إلى 41 مليوناً حتى كتابة هذه السطور. وقد تمت مشاهدته في الغالب من قبل أشخاص في الولايات المتحدة والهند أكثر من بريطانيا.

وقد أوضح جون أن بعض الناس وجدوا مقاطع الفيديو مريحة للغاية فيما بعضهم الآخر مفتون بها حقاً.

رابط الفيديو

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lZ98XtqMMV0&feature=emb_logo