أشاد به محمد بن راشد.. من هو مصطفى قنديل؟

المصدر: البيان

نجح الشاب المصري مصطفى قنديل، في بناء شركة للحلول الذكية للنقل الجماعي، قيمتها 1.5 مليار دولار في دبي.

وخطف مصطفى قنديل الأنظار، الأربعاء، بعد أن أشاد به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتأسيسه شركة من دبي، تجاوزت قيمتها مليار و500 مليون دولار، تم إدراجها، الأربعاء، عبر بورصة "ناسداك".

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار، تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك".

وأضاف سموه، "شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي، التي تعمل في الكثير من الدول. مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".

وقنديل حاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الطاقة والبترول من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عام 2014، وتشغل العديد من المناصب منذ ذلك الحين. وفقا لسكاي نيوز.

والشاب المصري هو شريك مؤسس في شركة "سويفل" منذ مارس 2017، كما أنه عضو المجلس الاستشاري في "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" منذ 30 يونيو 2021.

عمل مسؤولا عن افتتاح شركة "كريم" في أسواق جديدة بين عامي 2016 و2017، وتولى منصب مدير العمليات في شركة "Rocket Internet SE" بين عامي 2015 و2016.

تولى أيضا منصب مدير تطوير المشاريع العالمية في الشركة ذاتها خلال عام 2014، ونائب الرئيس في "مؤسسة إيلاف" بين عامي 2013 و2014.

وعمل قنديل مساعد تدريس في الجامعة الأميركية بالقاهرة خلال عام 2014، كما كان متدربا في شركة "شلمبرجير" الألمانية خلال 2012، وشغل منصب قائد فريق جمع التبرعات في "جمعية رسالة للأعمال الخيرية" بين 2010 و2011.

كما صُنف ضمن قائمة "فوربس" للشباب العربي الأكثر تأثيرا عام 2018.