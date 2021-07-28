بالفيديو.. الحرائق تصل إلى اليونان وتدمّر منازل وسيارات

شب حريق في شمال أثينا واجتاح غابة صنوبر وسط الجبال، ملحقا أضرارا كبيرة بما لا يقل عن 12 منزلا ومشعلا النار في عدد من السيارات قبل أن يتم إخماده.

ودفع الحريق السلطات إلى إخلاء منازل حول منطقة ستاماتا، على بعد 30 كيلومترا شمال شرق العاصمة، بينما انتشر الدخان فوق أثينا ما قلص إمكانية الرؤية في بعض مناطقها.

وعملت 8 طائرات و12 مروحية على إلقاء المياه من الجو لمكافحة الحريق، وانضم إليها أكثر من 300 من رجال الإطفاء على الأرض، وفق "روسيا اليوم".

وقال رئيس الحماية المدنية نيكوس هاردالياس: "كان حريقا صعبا وخطيرا".

وأضاف: "تعين على طواقم الإطفاء العمل وسط مناطق مأهولة بالسكان ووسط منازل.. الحريق يتراجع الآن، لكنه لا يزال مشتعلا في عدة أماكن".

وأصدرت السلطات تحذيرات عبر الهاتف للسكان تحثهم على إغلاق الأبواب والنوافذ لتجنب التعرض للدخان ومنع الشرارات الخطرة من دخول المنازل.

وأوضحت السلطات أن "سبب الحريق لم يتضح على الفور، إلا أن تحقيقا يجري حول إمكانية أن يكون الحريق متعمدا".

وقال وزير النظام العام ميخائيليس خريسويدس إن أربعة أشخاص اعتقلوا لاستجوابهم.