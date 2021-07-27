12 طائرة إثيوبية تهبط في مطار الخرطوم.. لهذا السبب!

المصدر: البيان

هبطت 12 طائرة إثيوبية خلال 6 ساعات بين ليلة الأحد وصباح الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

واضطرت الطائرات الإثيوبية للهبوط في مطار الخرطوم الدولي نتيجة سوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا، وفق الوكالة.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان إن «سلطات مطار الخرطوم تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة، واستقبلت الطائرات الإثيوبية وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا، من دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانها المعتادة إطلاقا».

وأوضح عدلان أن «مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف، بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية خلال 6 ساعات».