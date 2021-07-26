نجاح الرحلة الأولى لأكبر طائرة دون طيار في الصين

المصدر: البيان

نجحت الأربعاء الماضي أكبر طائرة دون طيار والمُوجهة للأغراض العامة في أول رحلة لها في مطار موتشي بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بالصين.

وتقوم الصين حاليا بتطوير هذه الطائرة لتجعلها مميزة على عدة مستويات، حيث تتميز بأدائها الجيد على ارتفاعات منخفضة بسرعة منخفضة، وبمساحتها الداخلية الواسعة وحمولتها الكبيرة، كما تتميز أيضا بتكاليف صيانة منخفضة.

ويمكن للطائرة الإقلاع والهبوط على مدارج التربة، ومدارج العشب، ومهابط الطائرات البسيطة وغيرها، وفق وكالة "شينخوا".

كما يمكنها القيام بأنواع متعددة من مهام المساعدة والإنقاذ في حالات الطوارئ مثل تسليم المواد، والنقل السريع، ومراقبة الكوارث والإنقاذ، ولديها آفاق تطبيق جيدة في الأسواق العسكرية والمدنية.