بعد حليب اللوز والشوفان.. حليب البطاطس لأول مرة

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

إذا كنت من محبي الخيارات الصحية، وتعمد غالباً لاختيار حليب الشوفان لقهوتك، هناك أخبار جديدة وجيدة لك، حيث أطلقت شركة للألبان النباتية مقرها السويد منتج حليب يستند إلى البطاطس.

وبحسب مواقع إخبارية، فقد طورت ماركة الألبان النباتية Dug التي تم إطلاقها حديثاً أول حليب نباتي في العالم يستند إلى البطاطس. وبحسب الشركة الناشئة، فإن المنتج أكثر استدامة حتى عند مقارنته بمنتجات الألبان النباتية المنافسة في السوق.

وبالاستعانة بمبتكر طعام بجامعة لوند، لجأت الشركة لاستخدام البطاطس بدلاً من فول الصويا أو الشوفان أو اللوز، لتطلق أول بديل حليب نباتي في العالم يعتمد على البطاطس. وباستخدام قاعدة من البطاطس، تحتوي تركيبة المنتج على بروتين البازلاء ومالتوديكسترين وألياف الهندباء وزيت بذور اللفت والنكهات الطبيعية. كما أن الحليب الأخير مدعم بالفيتامينات بما في ذلك D وB12 وحمض الفوليك.

حالياً، يقدم Dug ثلاث نكهات، وهي الأصلية وباريستا ونكهة غير المحلى. وتعتبر المجموعة كاملة خالية من اللاكتوز وفول الصويا والغلوتين والمكسرات، ما يجعله الأبرز من بين الأنواع الأخرى من الحليب النباتي في السوق. ويمكن استخدامه للطهي والخبز وحتى صنع الرغوة المثالية للحليب. وصل حليب البطاطس لأول الأسواق السويدية في مايو من هذا العام، كما وقد وصل للتو سوق المملكة المتحدة من خلال موقع «أمازون».