سيشل تبيع طائراً مهدداً على شكل رموز رقمية

المصدر: فيكتوريا - أ ف ب

طُرحت طيور عقعق أبو الحناء المنتشرة في سيشل والمعرّضة لخطر الانقراض، للبيع على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (إن إف تي)، وهي بمثابة شهادات أصالة رقمية يتزايد استخدامها في الأوساط الفنية.

وقال نيرمال شاه، المدير العام لمنظمة "نيتشر سيشل" غير الحكومة التي أطلقت هذا المشروع لتمويل تدابير حماية هذا الطير: "بعنا الرموز الأولى بالأمس وحصدنا 2500 دولار في اليوم الأول".

وينتشر نحو 400 طائر من نوع عقعق أبي الحناء في أربع جزر في سيشل، من بينها 59 تعيش في المحمية الخاصة في جزيرة كازن.

ويحيل كلّ رمز غير قابل للاستبدال إلى طائر محدّد، بحسب ما أوضح نيرمال شاه، في معرض تقديمه هذه المبادرة على أنها الأولى من نوعها في العالم في مجال البيئة.

والرموز غير القابلة للاستخدام هي بمثابة شهادات ملكية قائمة، كما البيتكوين، على تكنولوجيا سلسلة الكتل ومقرونة بمحتوى رقمي، كالصور والفيديو والتسجيلات والنصوص.. وبطيور من الآن فصاعداً.