شاهد.. أغلى برجر في العالم بـ 5000 يورو

المصدر: وكالات

صنع طاهٍ هولندي يُدعى روبرت فان دي فين، والذي يعمل في مطعم دي دالتون، أغلى سندوتش برجر، وأطلق عليه اسم الفتى الذهبي، وغطاه بقشرة الذهب، حيث وصل ثمنه إلى 5 آلاف يورو.

ويتم تحضير البرجر باستخدام كافيار بيلوجا، وسرطان البحر، والزعفران، ولحم بقر واغيو، والكمأ الأبيض، وجبن الشيدر الإنجليزي، وصلصة باربيكيو مصنوعة من أغلى حبوب البن في العالم.