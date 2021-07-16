شاهد.. أغلى برجر في العالم بـ 5000 يورو
صنع طاهٍ هولندي يُدعى روبرت فان دي فين، والذي يعمل في مطعم دي دالتون، أغلى سندوتش برجر، وأطلق عليه اسم الفتى الذهبي، وغطاه بقشرة الذهب، حيث وصل ثمنه إلى 5 آلاف يورو.
ويتم تحضير البرجر باستخدام كافيار بيلوجا، وسرطان البحر، والزعفران، ولحم بقر واغيو، والكمأ الأبيض، وجبن الشيدر الإنجليزي، وصلصة باربيكيو مصنوعة من أغلى حبوب البن في العالم.
أغلى برجر في العالم بـ 5000 يوروhttps://t.co/aMd1Myv8S5#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GVJOUoWvlq— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 16, 2021