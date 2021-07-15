فاجعة مؤلمة.. أم تقتل رضيعتها وتلقيها بخزان مياه والسبب صادم

المصدر: البيان

في فاجعة مؤلمة أقدمت أم على إلقاء رضيعتها البالغة أسبوعين في خزان المياه مما أدي لوفاتها إرضاءً لزوجها الذي لا يرغب في إنجاب البنات في مركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة في مصر.

وترجع التفاصيل إلى حوالي 3 أسابيع بقيام إحدي السيدات المقيمة في إحدي قري مركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة بالقيام بجريمة بشعة بالتخلص من طفلتها الرضيعة بعد أسبوعين فقط من ولادتها، بأن ألقت بها حية في خزان المياه أعلى المنزل حتى لفظت أنفاسها الاخيرة ثم قامت بإخراجها وادعت وفاتها.

وتلقت مديرة أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير في محافظة البحيرة بإبلاغ من مفتش الصحة في الإدارة الصحية في أبوالمطامير بالإشتباه في وفاة طفلة حديثة الولادة، وذلك عقب دفنها بثلاثة أيام.

وتولت النيابة التحقيقات وتم استخراج جثة المجنى عليها، وتكليف الطب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة، وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وأسبابها.

وتوصلت التحريات إلى قيام الزوجة وتدعي «سارة» بالتخلص من الطفلة بالقائها في خزان المياه حية، وادعاء أن الوفاة حية.

تم ضبط الزوجة المتهمة واعترفت بقتل رضيعتها بسبب عدم رغبة زوجها في إنجاب البنات، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.