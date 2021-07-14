لماذا يثير العثور على سمكة ذهبية في بحيرة بمينيسوتا القلق والمخاوف؟

المصدر: البيان

حثت مدينة في ولاية مينيسوتا الأمريكية السكان على عدم إطلاق أسماكهم الأليفة التي لا يرغبون في الاحتفاظ بها في البحيرات والأنهار، وذلك بعد العثور على سمكة ذهبية ضخمة في بحيرة.

ونشرت مدينة بيرنزفيل صوراً تظهر العديد من الأسماك الذهبية البرية التي تم صيدها خلال مسح في بحيرة كيلر قرب المدينة. وتعود المخاوف إلى كون الحيوانات المنزلية الأليفة تنمو بشكل كبير جداً حين يتم إطلاقها في البرية مما يسبب اضطراباً كبيراً في النظم البيئية.

ونقلت بي بي سي أمس الثلاثاء أن بلدية المدينة قالت إن الأسماك الذهبية يمكن أن تسهم في رداءة نوعية المياه في البحيرات والأنهار بسبب اقتلاعها للنباتات، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتوجهت البلدية في منشور على تويتر إلى السكان بالقول "من فضلكم لا تطلقوا أسماككم الذهبية الأليفة في البرك والبحيرات!".

عادة ما تنمو السمكة الذهبية المحفوظة في حوض مائي بالمنزل ليبلغ طولها حوالي 5.1 سم، لكنها وبمجرد إطلاقها في المياه العامة فإنها قد تنمو بشكل أكبر ويصعب إزالتها كما أنها تتكاثر بسرعة وتهيمن على الأنواع الأخرى.