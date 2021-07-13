أردني يجبر زوجته على ابتلاع 10 دنانير .. فماذا حدث؟

المصدر: البيان

عاقب زوج أردني من محافظة الزرقاء، زوجته بإجبارها على أكل 10 دنانير، لعدم اهتمامها بابنهما الذي ابتلع قطعة نقود أردنية.

وأوضحت السيدة الأردنية، أن زوجها أجبرها على تقطيع 10 دنانير وخلطها بالزبادي، ومن ثم أكلها، بدافع تغافلها عن ابنها، الذي ابتلع نصف دينار أردني، وفقا لموقع سوا الإخباري.

وبينت السيدة أن ابنها الصغير، غافلها وابتلع قطعة النقود، وأنها لم تقصر في حضانته وتربيته.

وأشارت السيدة الأردنية، أنه تم استخراج قطع النقود من معدة ابنها، وأنه بحالة صحية جيدة.

وطلبت الزوجة الأردنية عقب هذه الحادثة، الطلاق من زوجها ونالته، موضحةً أن زوجها بإجباره لها على ابتلاع الـ 10 دنانير، قد ظلمها، وعرض حياتها للخطر.

ونصحت السيدة الأردنية كل متزوجة، بأن لا تخضع لذل زوجها واهانته، قائلةً: "تذكري أنك ملكة عند والديك واميرة بين اشقائك" حسب قولها.