بالفيديو.. ما قصة القط العملاق الذي ظهر في طوكيو؟

المصدر: البيان

فاجأ قط ثلاثي الأبعاد عملاق المارة عندما بدأ رسمياً بالظهور على لوحة إعلانية كبيرة بالقرب من المخرج الشرقي لمحطة شينجوكو في منطقة شينجوكو المزدحمة في طوكيو أمس الاثنين.

يتم عرض القط، الذي يبلغ طول جسمه أكثر من 10 أمتار، على Cross Shinjuku Vision، وهي لوحة إعلانات جديدة تديرها شركة Yunika Corp ومقرها طوكيو. تتيح الشاشة المنحنية للوحة الإعلانات إمكانية عرض الأشياء في صورة ثلاثية الأبعاد.

وبحسب يونيكا، فإن القط ”يستيقظ“ كل صباح في السابعة صباحًا ويظهر على الشاشة عدة مرات، بين الإعلانات العادية، في النهار. القط أيضا يموء للمارة. في الليل، يطفئ الضوء ويغط في النوم.

بعد بدء البث التجريبي في أواخر يونيو، نشر الأشخاص الذين رصدوا القطة مقاطع فيديو على الإنترنت واحدة تلو الأخرى. بلغ عدد المتابعين على موقع تويتر الرسمي للقط ”شينجوكو هيغاشيغوتشي نو نيكو“ 20 ألف متابع أمس الاثنين.

قال أحد المارة، الذي رأى القط ثلاثي الأبعاد ”إنه يبدو حقيقيا“، وعلق آخر، ”إنه لطيف للغاية.“

اجتذب القط أيضًا اهتمامًا كبيرًا في الخارج، وأطلق عليه اسم ”كاتزيلا“ في بعض الأماكن. كاتزيلا هي دمج بين كلمة ”قط“ و ”غودزيلا“، الوحش الشهير.