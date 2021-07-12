الكويت .. تفاصيل مقتل عامل توصيل واعترافات مثيرة للمتهم

المصدر: البيان

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط المتهم بقتل مقيم من الجنسية الآسيوية، يعمل سائقا لتوصيل الطلبات، داخل منزل كويتي في منطقة أبو فطيرة بمحافظة مبارك الكبير.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن قطاع الأمن الجنائي "تمكن من ضبط المتهم"، حيث كانت تحريات رجال المباحث الأولية تشير إلى "ابن صاحب المنزل وهو من أرباب السوابق ومتوار عن الأنظار"، حسبما نقلت وسائل إعلام كويتية، عن مصدر أمني، الأحد.

وقالت الوزارة، على حسابها الرسمي على تويتر، إنه بعد عمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتكثيف الجهود، ضبطت الجهاد الأمنية الجاني وأحالته إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب صحيفة "القبس"، فقد اعترف المتهم، خلال التحقيقات، بأنه حاول خداع المجني عليه، والاستيلاء على السكوتر الكهربائي الخاص به بلا مقابل.

وزعم المتهم أن "إصرار المجني عليه على أخذ قيمة السكوتر كاملة جعلته يعتدي عليه بالضرب المبرح لإجباره على الرحيل، وأن عامل التوصيل توفي متأثرا بضربة على رأسه، فتركه داخل المنزل وهرب."

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة مقيم هندي (41 عاما) وسط بركة من الدماء، وتبدو عليه آثار عنف وإصابة بليغة بالرأس.

وقال مصدر أمني لصحيفة القبس: "فور تلقي بلاغ بالواقعة، توجه رجال الأمن إلى المنزل، وشاهدوا الآسيوي (41 عاما) جثة هامدة، وملقى على ظهره وتبدو عليه آثار عنف".

ولم تكشف السلطات بعد عن سبب الوفاة ووقتها، لكن بحسب "القبس" وحساب "المجلس" على تويتر، فقد توصل رجال المباحث إلى معلومة تفيد بأن المتهم اعتدى بالضرب على العامل الآسيوي الذي رفض مغادرة المنزل، لعدم دفع المشتبه به قيمة ما طلبه.

وكانت الداخلية عممت بيانات المتهم على جميع النقاط الأمنية "تمهيدا لضبطه والتحقيق معه"، وهو ما قد حدث.