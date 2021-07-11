يحظر بيع المنتجات الإيطالية بمتجره قبيل نهائيات بطولة أمم أوروبا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

نشر شخص عبر منصة "فيسبوك" صورةً لمنتجات إيطالية خلف شريط أصفر مع الإشارة لحظر بيعها في متجره قبيل نهائيات "بطولة أمم أوروبا 2020" في التفاتة تعكس تشجيعه للمنتخب البريطاني في مواجهة منتظرة مع نظيره الإيطالي.

وقد انتشرت مزحة حظر الأطعمة الإيطالية لصاحب المتجر المتعصب للمنتخب الإنجليزي انتشاراً كبيراً .

وفي غضون 24 ساعة لقي منشور أفتار سينغ، صاحب متجر غرب وسط إنجلترا آلاف علامات الإعجاب والتعليقات وتمت مشاركته 12500 مرة، حسبما ذكر موقع "ميرور".

وجاء في المنشور مايلي: " إننا في (نيسا) نأخذ كرة القدم على محمل من الجدّ. وعليه فإن منتجات الباستا والصلصة والبيتزا ليست للبيع مطلقاً. ليس هناك من بضاعة إيطالية للبيع هنا. هيا إنجلترا! سنعود بالكأس!"

وقد حرص سينغ طوال موسم "بطولة أمم أوروبا 2020" على تزيين متجره بما يتناسب مع الحدث كطريقة تواصل مع المجتمع. وكان آخرها نشر صورة تظهر فيها أرفف محمّلة بأصناف من نوع الباستا والخبز المنكه بالثوم وصلصة البولونيز محتجزة خلف شريط لاصق أصفر وأسود اللون.