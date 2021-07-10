"الغيوم الباسمة" تجوب تورنتو لنثر السعادة بعد عامٍ شاق

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

ابتداءً من اليوم 10 يوليو وحتى 25 من الشهر الجاري، سيستمتع سكان تورنتو الكندية بعطل نهاية أسبوع مليئة بالبهجة، وذلك بتجوال ما أطلق عليها "الغيوم السعيدة"، عبر سحُب باسمة تجوب مواقع مختلفة بأرجاء المدينة.

وكجزء من معرض "بنتواي" المخصص للعب في الأماكن العامة، ستزين الفقاعات الجو بوجوه ضاحكة، سماء تورنتو، وهي من إبداع الفنان البريطاني، ستيوارت سيمبل، المتخصص في الرسم والنحت، وضالع بالتكنولوجيا، فضلاً عن كونه سفيراً لجمعية "مايند" الخيرية للصحة الذهنية.

الهدف من التركيب الفني، تقديم لحظة من الابتهاج للناس وتنبيههم على اليقظة والحضور والشعور باللحظة. كما وتكمن فكرة العرض برسم الابتسامات على وجوه الناس، نقلاً عن موقع "بلوغ تو".

يأخذ العرض مكانه كلياً في الهواء الطلق، مع تطبيق إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، سعياً لإسعاد الناس بعد عام شاق.

تم تقديم المعرض في لندن ودبي وموسكو وأستراليا والآن يتم عرضه لأول مرة في تورنتو. العرض بأكمله صديق للبيئة حيث تتكون Happy Clouds العابرة من الهيليوم والماء فقط. ويتم إطلاقها من آلة كل 30 ثانية لتدوم لبضع ساعات ثم تتفكك بشكل هواء رقيق.

من المعتزم أن تظهر الغيوم الباسمة في مواقع سرية ومختلفة في جميع أنحاء المدينة.