شاهد.. طريقة غسل قطارات "فوشينغ" الصينية فائقة السرعة

المصدر: البيان

تعد عملية غسل قطار "فوشينغ" الصيني، الذي يقطع يوميا آلاف الكيلومترات بسرعة قياسية، يعبر خلالها مناخات مختلفة، مهمة ضرورية للمحافظة على نظافته وسلامته.

وقد مثل غسل القطار مصدر فضول للعديد من مستخدمي الانترنت في الصين، الذين تساءلوا عن المدة التي تفصل كل "دوش" للقطار. والإجابة هي: 48 ساعة.

وكانت الشركة الصينية للسكك الحديدية قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو على حسابها الرسمي في موقع ويبو، عرضت فيه طريقة غسل قطارات فوشينغ فائقة السرعة، حيث يتم تنظيفها بشكل آلي من الداخل والخارج، مع إبقاء القطارات متصلة بالكهرباء، بما يشبه سير القطار تحت المطر؛ وفق "شينخوا".

ويقوم سائق القطار أولا بقيادة القطار خارج المغسل إلى المسار المحدد، ثم يعبر الغسالة الآلية بسرعة 3 إلى 5 كيلومترات في الساعة.

ويخضع القطار إلى عدة حلقات مختلفة في عملية الغسل، مثل الرش والدلك والتجفيف. وتستغرق عملية الغسل لواجهة قطار متكون من 8 عربات قرابة 5 دقائق.