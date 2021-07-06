منح الجنسية الأمريكية لأول حاصلة على لقاح كورونا

المصدر: دبي – البيان

عرفاناً بالدور الكبير الذي قامت به الممرضة ساندرا ليندسي، المهاجرة من جمايكا، قرر متحف سميثونيان الأمريكي تخليد ذكرى تلقيها للقاح كورونا باعتبارها أول شخص في أمريكا يحصل عليه.

وكان الرئيس جو بايدن أعلن أن بطاقة التطعيم الخاصة بليندسي، والزي الذي ارتدته يوم خضوعها للقاح فايزر-بيونتك، الذي كان أول لقاح توافق هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامه ضد كوفيد-19، ضمن معروضات متحف سميثونيان للتاريخ الأمريكي.

وأعلنت وكالة خدمات التجنس والهجرة الأمريكية قرار منح ليندسي الجنسية الأمريكية، باعتبارها شخصاً قدم «مساهمة كبيرة من أجل بلادنا».

وكانت ليندسي خضعت للتطعيم في 14 ديسمبر 2020، وكان عمرها 18 عاماً، وقالت بعد تطعيمها بقليل إنها تشعر بالراحة، والأمل. وأضافت أنها تتمنى أن يكون تطعيمها بداية النهاية لحقبة مفعمة بالألم في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتولى ليندسي إدارة التمريض في وحدة العناية المكثفة بمستشفى لونغ آيلاند.