جريمة شرف تهز قرية مصرية مع ساعات الفجر

المصدر: البيان

مع ساعات الفجر الأولى استيقظ أهالي إحدى قرى محافظة الدقهلية في دلتا مصر، على جريمة بشعة، بعدما أطلق الشيخ حسن كما يطلق عليه، رغبته الوحشية على فتاة مسكينة تجري وراء تربية بناتها وأختها حيث تقيمان في شقه بسيطة بالمنزلة بمحافظة الدقهلية، هذا الشيخ هاجم فتاة خرساء مسكينة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي نائمه فجراً واغتصبها عنوة أكثر من مرة.

تسلل المتهم إلى غرفتها وقام بكتم أنفاسها وحاول اغتصابها فقاومته وحاولت الصراخ دون فأئده ولقوته الجسدية لم تستطع مقاومته فقام باغتصابها عنوة وقهرا، وفقا لصدى البلد.

وظلت الفتاة تصرخ وتستغيث وحاول أخذ ملابسه إلا أنها ظلت تمسك بالملابس حتى سمع صراخها الجيران؛ ورأوه المصلون وهم يخرجون من الصلاة وهو يجري فامسكوا به وسلموه للشرطة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مركز المنزلة بقيام شخص يدعى الشيخ "حسن" 40 عاما باغتصاب سيده بكماء 43 عاماً حيث قام بالتهجم عليها في منزلها واغتصابها رغم مقاومتها له فشل حركتها وقام بفعلته وتمكن الاهالي من ضبط المتهم.

وقال المتهم في اعترافاته انها ليست المرة الاولى التي يذهب اليها وانه واقعها أكثر من مره محاولا نفى تهمه الاغتصاب عنه.

فيما اكدت المجني عليها انه اغتصبها بالقوة ودون رغبه منها وحرر محضر بالواقعة.