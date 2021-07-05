حقيقة رفع قيمة مخالفات السير في الأردن

المصدر: دبي – البيان

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية أنه لا صحة لما يتم نشره وتداوله في وسائل التواصل حول رفع قيمة مخالفات السير.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم تداول أو إعادة نشر أية أخبار أو معلومات دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية والتأكد منها كي لا يساهموا في تضليل الرأي العام ونشر الأخبار الخاطئة.

وكان ناشطوا مواقع التواصل تداولوا منشوراً تحدثوا فيه على أن الحكومة رفعت قيمة المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون في الأردن.

وبحسب المنشور المتداول، أصبحت قيمة مخالفة الوقوف في مكان مخالف 30 دينارا، واستخدام الهاتف أثناء القيادة 500 دينارا، إلى غيرها من القيم الخيالية التي ظهرت في المنشور، وأضافوا أن إدارة السير ستبدأ العمل بها ابتداء من يوم السبت الماضي.