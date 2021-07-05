"غوغل" يحتفل بالرسامة الفلسطينية مليحة أفنان

المصدر: البيان

احتفل اليوم محرك البحث العالمي "غوغل" بالرسامة الفلسطينية مليحة أفنان، حيث نشر صورتها على صفحته الرئيسية.

ولدت مليحة في حيفا لأبوين إيرانيين، وظهرت أعمالها الفنية بشكل رئيسي في فرنسا ولندن.

وأقيم معرضها الفردي الأول في معرض بازل العام 1971، من تنظيم الفنان الأمريكي مارك توبي.

بعض أعمالها موجودة في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، والمتحف البريطاني في لندن، ومجموعة Written Art Collection في ألمانيا، ومعهد العالم العربي في باريس، ومجموعة BAII في باريس.

كما عاشت أفنان في الكويت منذ 1963 حتى 1966، وذلك قبل رحيلها مع عائلتها إلى بيروت العام 1949.

أعمالها الفنية

في أعمالها التي نفذتها بالحبر والمواد المختلطة على الورق أو في تلك التي أنكرتها بألوان الباستيل الزيتية، تقدم خطابات تبدو وكأنها جزء من خط على شكل إسفين على أرضية حمراء بنية محترقة. مثل جغرافيا محددة وواضحة، ذات ظلال متعددة من الألوان، لكنها تشير جميعها إلى العزلة والارتباك والاغتراب بشكل عام.

تاريخ وفاتها

توفيت الفنانة الكبيرة الفلسطينية مليحة عن عمر يناهز 80 عاما، وبقيت الذكريات حتى هذه اللحظة راسخة في الأجيال التي تدرس التاريخ وخاصة الفن والفنانين.