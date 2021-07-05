رائدان صينيان ينفذان أعمالاً في الفضاء

المصدر: بكين - أ ف ب

خرج رائدا فضاء صينيان أمس معاً إلى الفضاء، وهي الطلعة الثنائية الأولى للصين، بهدف العمل على بناء محطة الفضاء الصينية الجديدة تيانغونغ.

وكان الصاروخ «لونغ مارتش -2 إف» أقلع في 17 يونيو الفائت من منصة في صحراء غوبي (شمال غرب الصين) حاملاً ثلاثة رواد فضاء صينيين، ثم التحمت مركبتهم بوحدة تيانخه، وهي الوحيدة من وحدات محطة تيانغونغ الثلاث موضوعة في المدار.

ويتوقع أن يبقى رواد الفضاء الثلاثة في هذه المهمة، ثلاثة أشهر. وهذه أطول رحلة مأهولة للصين على الإطلاق. وكلّف الرواد الثلاثة مواصلة بناء المحطة، وخرج اثنان منهم صباح الأحد معاً إلى الفضاء لتنفيذ أعمال في هذا الإطار.