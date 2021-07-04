الأمن المصري يقبض على متحرش أوسيم وشريكه ناشر الفيديو

المصدر: دبي – البيان

ألقت قوات الأمن المصرية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالتحرش بفتاة أوسيم وهتك عرضها.

وأصدرت المديرية بياناً قالت فيه إنه تم تحديد طرفي مقطع الفيديو المتداول عن الواقعة، وهما: المجني عليها طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم، والمتهم يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.

وباستدعاء المجني عليها قررت بأن والدتها، تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصا على والدتها. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، وأضاف بأنه قام باستدراج المجني عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة.

وباستكمال الفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (شريك سابق للمتهم) تم ضبطه، وبسؤاله أقر بقيامه بذلك.