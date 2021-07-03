سفينة فضاء تنقل إمدادات إلى المحطة الدولية

المصدر: (موسكو - د ب أ)

وصلت سفينة فضاء روسية للشحن إلى محطة الفضاء الدولية، محملة بالغذاء والأكسجين ومياه الشرب لرواد فضاء في المحطة.

وبعد رحلة استمرت يومين. التحمت سفينة الفضاء «بروغرس إم إس - 17».

تلقائياً بالمحطة أمس، طبقاً لما ذكرته وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس».

وكانت سفينة الفضاء تقل أكثر من 2.5 طن من البضائع على متنها، بما في ذلك وقود ومعدات للتجارب الفضائية، بالإضافة إلى معدات طبية وفنية وأيضاً ملابس وأدوات نظافة.

وتم إطلاق سفينة الفضاء الأربعاء من ميناء الفضاء «بايكونور»، في جمهورية كازاخستان، السوفييتية السابقة، بآسيا الوسطى. ويوجد طاقم مكوّن من إجمالي سبعة أفراد حالياً في الموقع البشري، على بعد حوالي 400 كيلومتر من الأرض. وبالإضافة إلى اثنين من رواد الفضاء الروس وثلاثة أمريكيين وياباني، يضم فريق المحطة أيضاً الفرنسي، توماس بيسكيه.