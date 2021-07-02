كشف 5 حالات جديدة من "الجمرة الخبيثة" في أرمينيا

المصدر: وكالات

كشفت وزارة الصحة الأرمينية، عن 5 حالات إصابات جديدة بـالجمرة الخبيثة بين السكان في أرمينيا.

وأعلنت الوزارة، عن إصابة 3 من سكان منطقة جيغاركونيك شرقي البلاد بالمرض، مشيرة إلى أنه تم نقلهم جميعاً إلى قسم الأمراض المعدية في مركز "مارتوني" الطبي.

وقالت الوزارة: "في سياق دراسة أجراها المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تأكيد تشخيص الجمرة الخبيثة لدى خمسة من سكان قرية إساهاكيان في مقاطعة آني التابعة لمنطقة شيراك شمال غربي أرمينيا".، بحسب روسيا اليوم.

وأكدت أنه تم فحص إجمالي 7 أشخاص من سكان القرية بعد ورود تقارير عن اكتشاف "الجمرة الخبيثة" لدى حيوانات في المنطقة.

وبحسب الوزارة، فإن "المرضى يعالجون في مستشفى الأمراض المعدية في مدينة كيومري، ويقيم الأطباء حالتهم على أنها خفيفة ومتوسطة".

يذكر أن مرض "الجمرة الخبيثة" معدي حاد يصيب الإنسان والحيوان، ويتميز بتعفن الدم وآفات تصيب الجلد والأمعاء والرئتين واللوزتين.