أبرز الأحداث الفلكية لشهر يوليو 2021

المصدر: البيان

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن أهم الأحداث الفلكية لشهر يوليو 2021.

وأوضح أن الظواهر التي سيشهدها الوطن الوطن العربي ستكون على النحو التالي:

3 يوليو.. اقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل

يلاحظ وجود كوكب الزهرة إلى جوار الحشد النجمي خلية النحل Beehive ببرج السرطان يوم 3 يوليو، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران بعد غروب الشمس لمدة 45 دقيقة، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي "خلية النحل" بالعين المجردة؛ لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة.

4 يوليو.. عطارد في أقصى استطالة له

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 21.6 درجة قوسية من الشمس يوم 4 يوليو، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في سماء الصباح الباكر، وتحديدا من الساعة 4 فجرا إلى أن يختفي عندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس فلا نستطيع رؤيته.

8 يوليو.. اقتران القمر وعطارد

ويمكن ملاحظة وجود القمر وكوكب عطارد متجاوران في السماء في الساعة 3:45 فجرا إلى أن يختفيا عندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

10 يوليو.. القمر الجديد

في يوم 10 يوليو يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

12 يوليو.. القمر والزهرة والمريخ

ويمكن ملاحظة وجود هلال القمر بجوار كوكبي الزهرة والمريخ، بعد غروب الشمس مباشرة إلى غروبهم في الساعة 8:30 مساء تقريبا.

13 يوليو.. اقتران الزهرة والمريخ

يمكن ملاحظة وجود كوكبي الزهرة والمريخ متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغربا في الساعة 8:30 مساءا تقريبا.

21 يوليو.. اقتران الزهرة ونجم قلب الأسد

يمكن ملاحظة وجود كوكب الزهرة ونجم قلب الأسد متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل إلى أن يغربا في الساعة 8:30 مساء.

24 يوليو.. اكتمال القمر

يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يوليو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 24 يوليو حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الرعد.

ويمكن ملاحظة اقتران بدر القمر مع كوكب زحل في 24 يوليو ثم اقترانه مع كوكب المشتري في 25 يوليو ويتلازم الثلاثة أجرام عند دخول الليل وحتى ولوج ضوء النهار في اليوم التالي.

28 يوليو.. زخة شهب دلتا الدلويات

هي زخة شهابية متوسط يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة، تنتج هذه الشهب بسبب بقايا حطام المذنبان Marsden and Kracht (مارسدن وكراخت) عند دخولها الغلاف الجوي الأرضي من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

وسيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام حيث يحجب ضوء القمر البدر معظم الشهب الخافتة، وأفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب، وتظهر الشهب كما لو كانت تسقط من كوكبة الدلو، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان اخر في السماء.

29 يوليو - اقتران المريخ ونجم قلب الأسد

يمكن ملاحظة وجود كوكب المريخ ونجم قلب الأسد متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل إلى أن يغربا في الثامنة مساءً تقريبا.