مصر .. وفاة مليونير داخل السجن بعد قتل ابنه بـ 6 رصاصات

المصدر: البيان

شهدت قضية مقتل شاب بـ 6 رصاصات على يد والده المليونير في منطقة الزاوية الحمراء بمصر مفاجأة كبيرة، حيث تبين من التحريات أن والد القتيل عثر عليه وقد فارق الحياة داخل محبسه.

ودلت التحريات التي تم جمعها خلال الأيام الماضية أن رجل الأعمال جمع ثروة كبيرة من عمله في مجال الخراطة، وكانت هناك خلافات متكررة بينه وبين نجله "القتيل" وأنه في آخر خلاف أشهر في وجه ابنه سلاحا ناريا وأطلق منه 6 رصاصات كانت كفيلة بإنهاء حياته وتم ضبطه واقتياده إلى جهات التحقيق، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وعثرت أجهزة الأمن على قاتل ابنه وقد فارق الحياة داخل محبسه وجار معاينة الجثة وتوقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة وإنهاء إجراءت الدفن.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا بمقتل شاب داخل منزله بالساحل، توجهت قوة من القسم وعثرت على جثة شاب بها 6 طلقات داخل منزله.. وبالتحرى وسؤال الأهالى تبين تكرار الخلافات بينه وبين والده.. ويوم الواقعة قام الأب بالتعدى عليه بسلاح نارى أطلق منه 6 رصاصات أودت بحياته. تم ضبط المليونير المتهم واعترف بالواقعة.