مصر.. زاهي حواس يرد على اتهامه في قضية الآثار

المصدر: البيان

وصف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، ما تردد حول علاقته برجل الأعمال حسن راتب المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى" بـ"حديث غوغاء"، متابعا "سنتخذ الإجراءات القانونية ولن أرد على تلك القاذورات التي تلقى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أكثر واحد أعدت آثار مصر المنهوبة ولا أحتاج لقول ذلك، فالعالم كله يعرف ذلك".

ونقلت صحيفة الوطن عن زاهي حواس قوله ، عن الصورة التي تجمعه بحسن راتب والتي اتهمه البعض من خلالها بوجود علاقة تجمعه بالأخير في قضية الآثار، "حسن راتب سلم على مصر كلها فهل كل من سلم على حسن راتب متهم ولن انساق لحديث الغوغاء"، مشيرا إلى أنه لم يمنع من السفر وقد عاد اليوم من رحلة ناجحة إلى روسيا للترويج للسياحة المصرية وستكون أحد أسباب عودتها، على حد تعبيره.

ولفت إلى أنه خلال رحلته إلى روسيا، أجرى لقاء تلفزيونيا لمدة ساعة، تحدث خلاله عن مصر الآمنة، وعن الإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الحفاظ على آثار مصر، ومنها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية، والذي تخطت نسبة مشاهدته الـ 300 ألف مشاهد روسي.

وأشار "حواس"، إلى أن كتابه الذي وقع عليه خلال رحلته إلى روسيا، وهو كتاب عن سحر الأهرامات والذي ترجم باللغة الروسية، هو الكتاب الخامس، الذى تم ترجمته باللغة الروسية، على مدار تاريخه.

وأوضح أنه خلال رحلته إلى روسيا، تحدث مع عدد من المسؤولين بروسيا، بشأن عودة السياحة الروسية إلى مصر، مؤكدا ترحيب المسؤولين هناك بهذه الخطوة، مشيرين إلى الحياة الآمنة التي تعيشها مصر خلال هذه الفترة.