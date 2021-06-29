شاهد.. وفاة شاب بحادث تصادم مروع في السعودية

المصدر: البيان

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 أخرون، إثر حـادِث تصادم مروع بين مركبتين في محافظة الدوادمي غرب العاصمة السعودية الرياض.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة قريبة من الموقع، سيارتين تسيران بسرعة عالية على طريق بمحافظة الدوادمي، قبل أن تصطدم إحداهما بالأخرى وتنحرف عن مسارها وترتطم بقوة بأحد المحلات، فيما تعرضت المركبة الأخرى للانقلاب.

ونتج عن الحـادِث وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بينهم حالة حرجة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.