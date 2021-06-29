الأردن.. يقتلان طفلهما بالتبني بعد تعذيبه وسكب الماء الساخن على جسده

المصدر: دبي - البيان

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية عن حيثيات مقتل طفل في السابعة من العمر على يدي والده ووالدته بالتبني بعد ضربه وتعذيبه وسكب المياه الساخنة عليه.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الطفل وبعد إسعافه إلى المستشفى أمس الاثنين، تبين تعرضه للضرب والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه من قبل والده ووالدته بالتبني، وألقي القبض عليهما وجرى تحويلهما للمدعي العام الذي قرر توقيفهما عن تهمة القتل العمد.

وأفاد الناطق الإعلامي أن الطفل المتوفى وإخوانه الثلاثة بالتبني هم من جنسية أجنبية، وتم تبنيهم من قبل ذلك الشخص الأردني وزوجته الأجنبية وإحضارهم إلى المملكة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وعن طريق إدارة حماية الأسرة والأحداث، تم إرسال ثلاثة أطفال أشقاء للطفل المتوفى (وجميعهم من جنسية اجنبية ومتبنين) إلى المستشفى وفحصهم وتبين أن أحدهم كذلك قد تعرض للضرب وتم تقديم العلاج اللازم.

فيما جرى فتح ملف دراسة اجتماعية للأطفال الثلاثة والاحتفاظ بهم بإحدى دور الرعاية لحمايتهم والحفاظ عليهم وضمان عدم تعرضهم للأذى مستقبلا.