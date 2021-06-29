مصير مجهول لقمر صناعي أمريكي بحجم ملعب كرة قدم

المصدر: البيان

أنهت القوات الجوية التابعة للجيش الأمريكي مهمة أكبر قمر صناعي في تاريخ البشرية وأوقفت تشغيله.

وحسب الخبر المنشور في موقع"c4isrnet"، في الـ23 من يونيو 2021، فقد تم إطفاء وإيقاف أجهزة القمر الصناعي وإنهاء مهمته الشهر الماضي، بتاريخ 31 مايو 2021 بعد حوالي عامين من إطلاقه وبعد عام من توقع انتهاء مهمته.

ويعد القمر الصناعي "DSX" أحد أكبر الأقمار الصناعية في العالم، إذ يصل طوله بعد فتح أذرعه الرافعة إلى طول ملعب كرة قدم تقريبا.

وأطلق القمر الصناعي الكبير العام 2019، لكن العمل على التجربة بدأ منذ العام 2003، حيث أراد مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية دراسة البيئة الإشعاعية القاسية لمدار الأرض المتوسط.

ويعرف مدار الأرض المتوسط على أنه مساحة الفضاء الهائلة التي تقع بين ارتفاعات 1.243 ميلا و22.236 ميلا فوق مستوى سطح البحر.

جدير بالذكر أن القمر الصناعي صنع لأهداف علمية بحته، بحسب المصادر، حيث أراد المختبر الأمريكي قمرا صناعيا تجريبيا علميا لجمع البيانات حول الإشعاعات الفضائية، الأمر الذي يساعد وزارة الدفاع الأمريكية على فهمها والتنبؤ بها وتطوير المركبات الفضائية القادرة على تحملها.

وبناء عليه تم تزويد القمر الصناعي بأجهزة استشعار كبيرة وأذرع هوائية، إذ يعد أكبر هيكل قابل للنشر يتم إنشاؤه للعمل في المدار.