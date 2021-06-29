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    شاهد.. تمساح يساعد طيوراً على العبور للجانب الآخر من الطريق ثم يعود

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    شهد طريق للسيارات في ولاية فلوريدا الأمريكية، موقفا طريفا حدث بين تمساح صغير ومجموعة طيور.

    ويظهر في فيديو نشرته "العربية. نت" التمساح وكأنه يساعد الطيور على عبور الطريق أمام حركة مرور السيارات، حيث تقدم التمساح مجموعة الطيور حتى وصولها جميعا إلى الجانب الآخر من الطريق.

    وعلى الجانب الآخر من الطريق توقف التمساح وعاد مرة أخرى إلى حيث أتى، فيما بسطت الطيور أجنحتها أمام التمساح وكأنها توجه له التحية على مساعدتها.

    كلمات دالة:
    • فلوريدا،
    • تمساح ،
    • سيارات،
    • طيور
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