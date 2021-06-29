روائع الفن التشكيلي العالمي في ضيافة دبي مول

المصدر: دبي - أ ف ب

يستعد دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، لتحويل أحد طوابقه إلى معرض للفنون الرقميّة الشاملة، تعرض فيه بعض روائع الرسام الهولندي فينسنت فان غوخ وآخرين، عبر انعكاس ضوئي على الأرضية والجدران.

ومن المتوقع افتتاح المعرض في يوليو المقبل، ويستمر حتى منتصف عام 2022، على أن يعرض أعمالاً لفنانين من أمثال سان بول اسيلوم وسان ريمي. ويمتد الموقع على مساحة تزيد على 2700 متر مربع في «دبي مول»، بحسب الجهة المنظمة، وهي شركة «كالتشرسبيسز» الفرنسية، وسيعرض أعمالاً من خلال 130 جهاز عرض، و58 مكبر صوت، و3000 صورة متحركة رقمية عالية الدقة.

وقالت كاثرين أوريول مديرة المعرض المسمى «إنفينيتي دي لوميير»: «مهمتنا جعل الفن في متناول الجميع حتى نكون قادرين على مشاركة هذه الطريقة الجديدة لاكتشاف الفن مع أكبر عدد ممكن من الناس».

وافتتحت الشركة التي تقف وراء هذا المشروع العديد من مراكز الفن الرقمي في فرنسا وكوريا الجنوبية وتستعد لإطلاق مركز في نيويورك في عام 2022. وبحسب أوريول، فقد تم اختيار دبي على أساس أنها «محطة» دولية تجمع بين ملايين السياح والمغتربين.