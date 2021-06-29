500 دولار سعر البيت في قرى اليابان «المهجورة»

المصدر: (مولوز - أ ف ب)

تمكّن أربعة من عناصر الكشافة في مولوز بشرق فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع من تشييد برج مبني بأحد عشر ألفاً من ألواح «كابلا» الخشبية الصغيرة يبلغ ارتفاعه 18 متراً، مما يجعله الأعلى في العالم باستخدام قطع هذه اللعبة الشهيرة التي يعشقها ملايين الأولاد في كل أنحاء العالم.

وعمل عناصر الكشافة المتحدرون من غرونوبل (جنوب شرق فرنسا) على مدى أربعة أيام في نهاية الأسبوع الفائت لبناء برجهم الذي بلغ ارتفاعه وفق القياس الرسمي 18,76 متراً بقطع اللعبة التي ابتكرها هولندي عام 1987. وكان الرقم القياسي السابق المسجل في ليون عام 2016 يبلغ 18,40 متراً، بحسب المنظمين.

وشيّد الفتيان الأربعة برجهم في قاعة التسلق في مولوز، وهي الأعلى في فرنسا، إذ يبلغ ارتفاع جدارها 25 متراً. وتسلّق البناؤون الشباب الجدار مربوطين بحبل لكي يتمكنوا من تكديس 11200 قطعة «كابلا»، بما يعادل مبنى من 133 طبقة، بلغ وزنها 120 كيلوغراماً.