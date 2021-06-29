«الليالي البيضاء» تكشف وجه هلسنكي الجميل

المصدر: (هلسنكي - د ب أ)

تظهر العاصمة الفنلندية، هلسنكي، جانباً مختلفاً من نفسها خلال الأيام الطويلة المشرقة والليالي البيضاء في الصيف، حيث يصبح الناس أكثر بهجة وثرثرة، يلتقون لتناول الطعام والشراب في المقاهي ذات المساحات المفتوحة وشرفات المطاعم، ويستمتعون بشواطئ المدينة التي يقع بعضها على مسافة قصيرة للغاية من وسط المدينة.

يوجد في هلسنكي ما إجماليه 29 شاطئاً رسمياً، أربعة منها تقع على ضفاف نهر فانتا. ويقع الكثير منها على مقربة من الأنشطة الترفيهية الأخرى. فعلى سبيل المثال، في جزيرة سومينلينا يمكن المزج بين الاستمتاع بحمام شمس وزيارة المتاحف والمقاهي وجدران القلعة الموجودة بالجزيرة. وتناسب موستيكاما، القريبة من حديقة حيوان هلسنكي، الأسر المفعمة بالنشاط، بحسب موقع «هذه فنلاندا».

أما راستيلا فتضم أرض تخييم وساونا عامة، إضافة إلى شاطئ، بينما تعرض مواقع أخرى مثل كالاهتي أو أرخبيل لاياسالو مناظر لطيفة لمن يحبون الاستمتاع بجمال الأرخبيل. ويمكن الاستمتاع ببوظة شهية على شاطئ صغير ولكن ساحر في مارجانيمي. وتعرض فوساري صالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق ومقاهي، حيث يمكن الاستمتاع بمنظر الميناء.