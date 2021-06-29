بعد اتهامه بتزوير شهادة الثانوية.. جامعة القاهرة تعتذر لطالب في كلية الطب

المصدر: البيان

اعتذرت جامعة القاهرة لطالب في كلية الطب بعد توجيه الاتهام إليه بتزوير شهادة الثانوية العامة.

وكشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم الجامعة، تفاصيل أزمة الطالب فادي أيمن، موضحاً أن الشؤون الإدارية في الكلية أخبرته بأنه راسب في الثانوية العامة، وأن رقم الجلوس المقدم ضمن أوراقه مزيَّف.

وقال علم الدين، خلال مداخلة هاتفية مساء أمس مع قناة "صدى البلد"، إن الأزمة حدثت بعد مراجعة أوراق الطلاب كإجراء روتيني، واكتشاف الكلية أن بيانات الطالب غير موجودة في قاعدة بيانات وزارة التعليم المصرية.

وأضاف أنه بعد إثارة القضية، تحرك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، واكتُشف وجود خطأ، وتم التأكد من نجاح الطالب في الثانوية العامة، وحصوله على مجموع 405.5 درجة، لافتاً إلى أن الجامعة تعتذر للطالب عن الأذى النفسي الذي لحق به بسبب الأزمة، برغم أنها ليست سبب الخطأ الإداري غير المقصود.

وأكد أن الجامعة وافقت على استكمال الطالب الامتحانات، وإجراء امتحانات بديلة للمواد التي لم يتقدم إليها بسبب الأزمة.

كان الطالب فادي أيمن قال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من إدارة شؤون الطلبة في الكلية يفيد بمنعه من دخول الامتحان وضرورة التوجه إلى الشؤون القانونية، لأن نتيجته في الثانوية العامة مزوَّرة ورقم الجلوس لا يخصه.