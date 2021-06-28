الكويت .. وفاة قاتل أمه والشرطي في المستشفى

المصدر: البيان

أفاد مصدر أمني كويتي بوفاة وافد سوري، قتل أمه وشرطي مرور صباح اليوم الاثنين، متأثراً بإصابات لحقت به بعد تبادله إطلاق النار مع رجال القوات الخاصة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم عن المصدر قوله إن السوري فارق الحياة اثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات الكويت.

وأضاف أنه تم رصد الجاني من قبل دورية أمن عام في الوفرة والاصطدام به أثناء هروبه، مشيرا إلى استدعاء القوات الخاصة لإحكام السيطرة عليه داخل المزرعة التي حاول الاختباء فيها.

وأثارت جريمة مقتل رجل أمن كويتي طعناً على يد المقيم السوري صباح اليوم، والذي قام أيضاً بقتل والدته الكويتية بطعنات عدة، ردود فعل غاضبة.

ووقعت الجريمة عندما غافل الوافد السوري شرطيا من قوة إدارة مرور محافظة الأحمدي جنوب الكويت العاصمة الذي استوقفه لتحرير مخالفة مرورية له، فانهال عليه طعناً بالسكين حتى فارق الحياة في الشارع العام.

وتوجه الجاني بعد جريمته إلى منزله في منطقة القصور ليقوم بطعن والدته الكويتية بعدة طعنات ويسقطها قتيلة.