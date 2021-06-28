خبير الشعر أحمد سليمان يفتتح مركزه في دبي

المصدر: دبي – البيان

افتتح خبير الشعر العالمي أحمد سليمان مركزه الجديد المختص بالعناية بالشعر في فندق فيرمونت دبي. وحضر حفل الافتتاح النجمة السورية سلاف فواخرجي، ومصممة الأزياء منال عجاج، وسيدة الأعمال هند محمد، والفنانة هدى صلاح.

وأوضح خبير الشعر أحمد سليمان الفرق بين مفهومي مصفف الشعر وخبير الشعر مشيراً إلى أن مهمة "الكوافير" هي إبراز الشعر بأجمل صورة وهذا لا يتم بدون شعر صحي. بينما الاهتمام بصحة الشعر من مهام خبير الشعر الذي يسعى من خلال الأبحاث لإيجاد حلول للمشاكل مثل التساقط، الصلع، عدم نمو الشعر. ولفت إلى أنه يتعامل مع زبائن وفنانين من مختلف أنحاء العالم سواء في لندن، هولندا، هوليوود، مشاهير الوطن العربي والخليج.

بدورها الفنانة سلاف فواخرجي أثنت على هذا التخصص وترى أنه على الفنانات منح شعرهن عناية خاصة بسبب تعرضهن الدائم للتصوير والمناسبات.

كما تقدمت مصممة الأزياء العالمية منال عجاج بالتهاني لخبير الشعر أحمد سليمان وتمنت له بداية موفقة.

وباركت الفنانة هدى صلاح لخبير الشعر افتتاح مركزه في دبي، وأبدت إعجابها بالمفهوم الذي يقدمه للعناية بالشعر.