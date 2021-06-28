شاهد.. حادث سير مروع غربي الرياض

المصدر: البيان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو لحادث سير مروع بين مركبتين تسيران بسرعة في أحد شوارع محافظة الدوادمي غرب العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت مواقع سعودية محلية عن مصادر قولها إن الحادث تسبب بوفاة شخص وجرح 3 آخرين، تم نقلهم إلى أحد المستشفيات للعلاج.

وفي التفاصيل، فإن الحادث كان بسبب السرعة الزائدة ونتج عن تصادم المركبتين ببعضهما قبل أن تصطدم واحدة برصيف محل تجاري وتنقلب الأخرى على جانب الطريق وفق ما أظهرته كاميرا مراقبة.