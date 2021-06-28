«البرج» تحفة تحاكي صخر الجبال وإبداع فان غوغ

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يرتفع بناء ثقافي مصنوع من سقالات الستانلس ستيل مشكلاً التحفة الأساسية لمركز «لوما آرل» الفني بجنوب فرنسا، تحت اسم «البرج»، ويحمل توقيع المصمم الحائز جوائز علمية في العمارة فرانك غيري. ويتخذ التصميم، بحسب غيري، من العمارة الرومانية مرجعاً، كما الجبال المحيطة ولوحة «ليلة النجوم» لفنسنت فان غوغ التي تم رسمها في المنطقة القريبة، بحسب ما ذكر موقع «ديزين».

ويشير غيري إلى أنه أراد استحضار الروح المحلية من لوحة النجوم لفان غوغ وصولاً للمجمعات الصخرية الشاهقة الموجودة في المنطقة، وأكد أن آلة الطبل الداخلي إنما ترجع صدى هندسة المسرح الروماني.

ويتضمن البرج الفني الذي يرتفع بطول 56 متراً غاليريهات المعارض وأرشيف ومكتبة ومكاتب وقاعة محاضرات ومقهى خاصاً بلوما آرل. ويتسم التصميم المميز بمصفوفة من 11 ألف سقالة من صفائح الستانلس الستيل موزعة بغير انتظام، ترمي إلى أن تشكل المعلم الرئيسي للمركز الفني الذي تأسس عام 2013 على يد جامعة التحف السويسرية مايا هوفمان.