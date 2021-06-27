ممر الأقدام الحافية رحلة 1.8 ميلاً في قلب الطبيعة من روسيا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ممر الأقدام الحافية تجربة جديدة تتيح للروس التواصل مع الطبيعة والسير حفاة على مسار رحلة شيقة تمتد لـ 1.8 ميل تحت السماء المفتوحة لمدة تتراوح بين 30 و50 دقيقة.

فوق أكواز الصنوبر وجسر معلق من قطع الأشجار والصخور وبرك المياه يمر المشاة، كما ظهروا في مقطع مصور نشره موقع "رويترز" وانتشر على صفحته على "تويتر"، بلا أحذية تحمي أقدامهم فتراهم يضعون قدماً بعد أخرى بحذر ويمعنون النظر مستعدين للخطوة المقبلة.

ويزعم المصممون أن المشي فوق مختلف أنواع الأسطح بأقدام حافية من شأنه أن يحسن الصحة عموماً ويقوم مقام التدليك، إلا أن إنهاء الرحلة عبر المسار بدا مهمة شاقة للبعض.

ووصفت سيدة التجربة بعد الانتهاء بالقول: " بالنسبة لي كان الأمر أشبه بمسار تعذيب أكثر منه مجرد مرر المشي بأقدام حافية." بالمقابل اختصرته أم اختارت السير مع ابنها بأنه أمر غير اعتيادي، وقالت: "أعلم أنه أمر مفيد للصحة لكنه يختبر في الوقت عينه قوة إرادة الفرد. ومع أننا لم نسر في كافة الممرات وأغفلنا البعض منها إلا أن التجربة عموماً رائعة، سيما ابني فقد أحبها. "

يذكر أن الممر سوف يبقى مفتوحاً أمام الزوار حتى فصل الخريف المقبل حيث يشهد إقبالاً من الجمهور وتستمتع العائلات به كباراً وصغاراً.

وحظي مقطع الفيديو بعد نشره على تويتر بالإضافة إلى إعادة التغريد والإعجاب بسيل من التعليقات التي جاء بعضها ساخراً، فمتب أحدهم مغراً: " لكن أوتعلم ما الأمر الآخر الذي يدلك قدميك، جلسة تدليك فعلية." واستعان أحدهم بمقطع مصور لأحد الأفلام الأمريكية سائلاً عبر لسان الممثل: "لكن لماذا؟" وهزأ مغرد آخر بعبارة تقول:" سرعان ما سيصبح المكان نتناً فأسرعوا."

ويبدو أن أماً استفزها المقطع فعلقت بالقول:" وهل تسمون هذا تحدياً؟ حاولوا المشي فوق قطع الليغو طوال الوقت بعدها ستثيرون إعجابي."

من جهة أخرى راق المقطع لبعض المغردين فأعرب بعضهم عن دهشته متمنياً أن يقوم بالتجربة بنفسه.