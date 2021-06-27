ملجأ لاستكشاف الفضاء داخل الحمم البركانية للقمر والمريخ

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أنشأ طلاب ومعلمون في مدرسة ويلسون للتصميم في جامعة "كوانتلين بوليتكنيك" في ريتشموند بكندا ملجأ خاصاً لرواد الفضاء يمكن استخدامه في البعثات المستقبلية الى القمر والمريخ، أطلقوا عليه تسمية "إيكو" أو "موطن الكهف المتطرف واحد".

الملجأ معد للاستخدام داخل "أنابيب الحمم البريطانية"، وهي أنابيب مجوفة تتشكل بعد ثوران البركان، وتعتبر حماية مثالية لرواد الفضاء الذين يستكشفون الفضاء.

وقد أفاد موقع "ريتشموند نيوز" أنه سيتم اختبار ملجأ "إيكو" في أيسلندا أواخر يوليو، كما سيتم تقديمه في مؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021 في دبي.

ويتمحور المفهوم حول بناء موطن مع مساحة معيشة وعمل لطاقم مكون من ثلاثة أفراد في مهمتين تجريبيتين على أن يستخدم داخل أنابيب الحمم البركانية الموجودة على القمر والمريخ.

وقد وُجهت الدعوة لإنشاء الملجأ من قبل مجموعة "يورو موون مارس" التي تضم وكالة الفضاء الأوروبية، وتم وضع التحدي من قبل مجموعة أيسلندية "تشيل-ايس"، حيث أمضى طلاب واستاذة الجامعة سبعة أسابيع في تصميم المشروع وبناء نموذجين أوليين قاموا بعرضهما عن بعد على فريق "تشيل – ايس"، مع تطوير نموذج أولي ثالث لمفهوم مبني على عمل الفريق ايضاً.

يذكر أن ملجأ " إيكو" أسطواني الشكل مع باب جانبي واحد، يبلغ وزنه أقل من 30 كيلوغراماً، ويوفر حوالي 40 متراً مكعباً من مساحة المعيشة لاستيعاب الطاقم. هذا، وافيد أنه يستخدم دعائم قابلة للنفخ وأعمدة حبال الصدمات للهيكل ويمكن نشره في غضون ساعتين. كما أنه مبني من غشاء متين قابل للتنفس "تيفيك"، وهي مادة تم اختيارها لأنها خفيفة واقتصادية.

وقد ساهمت شركات معدات خارجية بالمواد المتخصصة بينما ساهمت شركة تصميم بخبرتها في التصميم وتقنيات المواد والبناء. وسيجري عرض التصميم في ورقة مقدمة إلى "ورشة عمل حول النظائر الأرضية لاستكشاف الكواكب" في "معهد القمر والكواكب" وهو جزء من رابطة أبحاث الفضاء بالجامعات.