اكتشاف قلعة تعود إلى 2800 عام

اكتشف علماء الآثار، في جامعة فان يوزونكو يل التركية، قلعة يعود عمرها إلى 2800 عام، تم بناؤها على يد الحضارة القديمة الغامضة المعروفة باسم أورارتو، أو «آرارات».

ووفقاً لموقع «غريك ريبورتر»، فإن تلك الهياكل المكتشفة، تعود إلى زمن مملكة أورارتو القديمة، التي تمتد على ما يعرف بأرمينيا وشرقي تركيا وشمال غربي إيران اليوم. وقد اكتشف علماء الآثار، الأطلال على جبل يرتفع 8200 قدم، في منطقة غوربينار في مقاطعة فان شرقي تركيا. وقال قائد الحفريات، رأفت شاووش أوغلو، في تقرير، إنه على الرغم من الاعتقاد بأنها تعود إلى عصر أورارتو، تماماً مثل قلعة «فان» المكتشفة قبلها، إلا أنه تم استخدامها في العصور الوسطى، كما رأينا. وكان أهم ما اكتشف في المكان، خزان كبير عمقه حوالي 21 قدماً وقطره 8 أقدام، ومصنوعات خزفية وبقايا جدران جيرية. (إعداد: نهى حوّا)