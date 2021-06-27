الطب الشعبي.. خبرات متوارثة عند الإماراتيين

رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن الطب الشعبي.

يعتمد الطب الشعبي في مجمله على خبرات قديمة ومتراكمة مارسها أهل الإمارات لعلاج الأمراض سواء كانت بالكي وهو الوسم لأمراض كثيرة تصيب الإنسان، حيث يقوم بهذه المهمة أصحاب الخبرة في الطب الشعبي المتوارث من الآباء والأجداد، وتتوقف طريقة العلاج بالكي أو بوصفة أعشاب بعد أن يشرح المريض حالته وما يشعر به من ألم في جسمه لخبير الطب الشعبي، الذي يسخر ما حباه الله من خبرة في هذا الأمر.